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Происшествия

Хозяина батута, на котором травмировались дети, выпустили из СИЗО в Барнауле

В Барнауле 29-летнего владельца батута, на котором 30 мая травмировались две девочки, отпустили из изолятора временного содержания, пишет «КП-Барнаул».

Игровой надувной батут в детском "Острове"
Игровой надувной батут в детском "Острове"
Наталья Лапина

Аттракцион, на котором 30 мая травмировались двое детей, был оформлен на 29-летнего мужчину. Правоохранители задержали его в Новосибирске — он прилетел из командировки в Краснодаре.

Однако фактически батутом распоряжалась его 51-летняя мать.

По словам женщины, путаница с документами произошла из-за срочности заключения договора на аренду площадки. Желающих было много, а предпринимательница в этот момент была в Казани. Поэтому она попросила сына оформить договор на себя, пишет издание.

Сейчас фактическая хозяйка батута находится под домашним арестом.

Напомним, инцидент произошел 30 мая у ТЦ «Район».

Батут внезапно взлетел в воздух, в результате два ребенка оказались выброшены на находившиеся поблизости трамвайные пути.

С тяжелыми травмами их госпитализировали в краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

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