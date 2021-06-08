Хозяина батута, на котором травмировались дети, выпустили из СИЗО в Барнауле

В Барнауле 29-летнего владельца батута, на котором 30 мая травмировались две девочки, отпустили из изолятора временного содержания, пишет «КП-Барнаул».

Аттракцион, на котором 30 мая травмировались двое детей, был оформлен на 29-летнего мужчину. Правоохранители задержали его в Новосибирске — он прилетел из командировки в Краснодаре.

Однако фактически батутом распоряжалась его 51-летняя мать.

По словам женщины, путаница с документами произошла из-за срочности заключения договора на аренду площадки. Желающих было много, а предпринимательница в этот момент была в Казани. Поэтому она попросила сына оформить договор на себя, пишет издание.

Сейчас фактическая хозяйка батута находится под домашним арестом.

Напомним, инцидент произошел 30 мая у ТЦ «Район».

Батут внезапно взлетел в воздух, в результате два ребенка оказались выброшены на находившиеся поблизости трамвайные пути.

С тяжелыми травмами их госпитализировали в краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи.