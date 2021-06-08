Хозяина батута, на котором травмировались дети, выпустили из СИЗО в Барнауле

Аттракцион, на котором 30 мая травмировались двое детей, был оформлен на 29-летнего мужчину. Правоохранители задержали его в Новосибирске — он прилетел из командировки в Краснодаре.
Однако фактически батутом распоряжалась его 51-летняя мать.
По словам женщины, путаница с документами произошла из-за срочности заключения договора на аренду площадки. Желающих было много, а предпринимательница в этот момент была в Казани. Поэтому она попросила сына оформить договор на себя, пишет издание.
Сейчас фактическая хозяйка батута находится под домашним арестом.
Напомним, инцидент произошел 30 мая у ТЦ «Район».
Батут внезапно взлетел в воздух, в результате два ребенка оказались выброшены на находившиеся поблизости трамвайные пути.
С тяжелыми травмами их госпитализировали в краевую клиническую больницу скорой медицинской помощи.