19 июля
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Происшествия

Хуснуллин: ремонт Крымского моста может обойтись в 1 млрд рублей

Вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что на восстановление Крымского моста может понадобиться более 1 млрд рублей. Об этом сообщает "КоммерсантЪ".

Крымский мост.
Крымский мост.
most.life

В первую очередь, заявил Хуснуллин, потребуется построить временный мост, поскольку с моря подойти к повреждениям на Крымском мосту невозможно.

На возведение временного моста уйдет минимум два месяца. Он будет длиной 250 м.

«Сколько будет стоить — пока мы видим один миллиард — 1,3 млрд. Это предварительные расчеты»,— заявил Хуснуллин позже журналистам.

На данный момент по Крымскому мосту действует реверсивное движение по одной полосе для легковых автомобилей.

Вице-премьер заявил, что двустороннее движение по одной стороне Крымского моста планируют запустить 15 сентября. По второй стороне чуть позже – к 1 ноября.

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