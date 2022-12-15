15 декабря
﻿
Происшествия

Как во время строительства дороги на туркластер в Белокурихе начальник наворовал материалов на 7 млн рублей

Туристический субкластер «Белокуриха-2» — одна из самых масштабных курортных зон на Алтае. Средства на его строительство были выделены в том числе согласно федеральной программе по развитию внутреннего туризма. Однако во время строительства дороги на объект опытный начальник одного из госпредприятий решил разбогатеть за счет геошпунта. Подробности нам рассказала Василина Смагина, следователь Белокурихинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Алтайскому краю.

Трасса на Белокуриху.
Трасса на Белокуриху.
altairegion22.ru

На Вадима Смирнова (имя изменено — Прим. ред.), начальника одного из дорожных участков, подчиненные никогда не жаловалась. Характеризовали только положительно. Должность Смирнов занимал с 2018 года. За этот период — ни одного замечания. Судимостей в биографии не значилось.

В сентябре 2020 года он вдруг решил воспользоваться служебным положением. Василина Смагина рассказывает: «Смирнова назначили материально ответственным лицом в исполнении госконтракта под названием: „Строительство автомобильной дороги Субкластер Белокуриха-2 горнолыжный комплекс на горе Мишина“. Так, до июня 2021 года он похищал вверенное ему имущество».

Правосудие. Суд. Фемида.
Правосудие. Суд. Фемида.
Анна Зайкова

А именно геошпунт — материал для формирования «стены в грунте». Геошпунт именно на этом объекте был разных габаритов. Детали Вадим методично перевозил в течение длительного времени на грузовых машинах.

Более того, привлекал к преступной деятельности своих подчиненных. Они ничего криминального в этом не подозревали.

Сотрудникам Смирнов объяснял, что геошпунт безопаснее хранить вдали от объекта. А то вдруг кто-то решит себе забрать.

Уголовный кодекс РФ.
Уголовный кодекс РФ.
Архив «МВД МЕДИА»

Василина Смагина продолжает: «Присвоенное мужчина хранил на двух точках — складах в Белокурихе и селе Алтайское. Везде у него были знакомые, с которыми он договорился о том, что привезет геошпунт, и некоторое время он полежит там. Этим людям Смирнов ничего о своих истинных намерениях не сказал. Следовательно, делиться с ними прибылью от дальнейшей перепродажи не планировал».

Геошпунт спокойно ждал своего часа на складах, а Смирнов продолжал руководить строительством дороги. Но в какой-то момент объект посетили сотрудники ФСБ для проверки. Тут схема и выяснилась.

Присвоенное правоохранители нашли и вернули на место. Но вот Смирнов вину не признавал изначально и не признает до сих пор. Вадим придерживается мнения, что все сделал правильно. И стройматериалы просто спрятал в надежном месте для безопасности.

Суд. Судебные иски. Документы.
Суд. Судебные иски. Документы.
Pixabay.com

Следствие предполагает, что, если бы Смирнов, признал вину, наказание могло быть значительно мягче.

Суд назначил бывшему начальнику государственного унитарного предприятия три с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Кроме того, сотрудники СУ СКР по региону наложили арест на дорогую машину Смирнова.

Также мужчине запрещено заниматься деятельностью, связанной с осуществлением административно-хозяйственных функций в государственных структурах в течение двух с половиной лет.

Ущерб, нанесенный Смирновым, оценивается 7,6 млн рублей.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость