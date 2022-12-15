Как во время строительства дороги на туркластер в Белокурихе начальник наворовал материалов на 7 млн рублей

Туристический субкластер «Белокуриха-2» — одна из самых масштабных курортных зон на Алтае. Средства на его строительство были выделены в том числе согласно федеральной программе по развитию внутреннего туризма. Однако во время строительства дороги на объект опытный начальник одного из госпредприятий решил разбогатеть за счет геошпунта. Подробности нам рассказала Василина Смагина, следователь Белокурихинского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Алтайскому краю.

На Вадима Смирнова (имя изменено — Прим. ред.), начальника одного из дорожных участков, подчиненные никогда не жаловалась. Характеризовали только положительно. Должность Смирнов занимал с 2018 года. За этот период — ни одного замечания. Судимостей в биографии не значилось.

В сентябре 2020 года он вдруг решил воспользоваться служебным положением. Василина Смагина рассказывает: «Смирнова назначили материально ответственным лицом в исполнении госконтракта под названием: „Строительство автомобильной дороги Субкластер Белокуриха-2 горнолыжный комплекс на горе Мишина“. Так, до июня 2021 года он похищал вверенное ему имущество».

Правосудие. Суд. Фемида. Анна Зайкова

А именно геошпунт — материал для формирования «стены в грунте». Геошпунт именно на этом объекте был разных габаритов. Детали Вадим методично перевозил в течение длительного времени на грузовых машинах.

Более того, привлекал к преступной деятельности своих подчиненных. Они ничего криминального в этом не подозревали.

Сотрудникам Смирнов объяснял, что геошпунт безопаснее хранить вдали от объекта. А то вдруг кто-то решит себе забрать.

Уголовный кодекс РФ. Архив «МВД МЕДИА»

Василина Смагина продолжает: «Присвоенное мужчина хранил на двух точках — складах в Белокурихе и селе Алтайское. Везде у него были знакомые, с которыми он договорился о том, что привезет геошпунт, и некоторое время он полежит там. Этим людям Смирнов ничего о своих истинных намерениях не сказал. Следовательно, делиться с ними прибылью от дальнейшей перепродажи не планировал».

Геошпунт спокойно ждал своего часа на складах, а Смирнов продолжал руководить строительством дороги. Но в какой-то момент объект посетили сотрудники ФСБ для проверки. Тут схема и выяснилась.

Присвоенное правоохранители нашли и вернули на место. Но вот Смирнов вину не признавал изначально и не признает до сих пор. Вадим придерживается мнения, что все сделал правильно. И стройматериалы просто спрятал в надежном месте для безопасности.

Суд. Судебные иски. Документы. Pixabay.com

Следствие предполагает, что, если бы Смирнов, признал вину, наказание могло быть значительно мягче.

Суд назначил бывшему начальнику государственного унитарного предприятия три с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Кроме того, сотрудники СУ СКР по региону наложили арест на дорогую машину Смирнова.

Также мужчине запрещено заниматься деятельностью, связанной с осуществлением административно-хозяйственных функций в государственных структурах в течение двух с половиной лет.

Ущерб, нанесенный Смирновым, оценивается 7,6 млн рублей.