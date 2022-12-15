Как во время строительства дороги на туркластер в Белокурихе начальник наворовал материалов на 7 млн рублей

На Вадима Смирнова (имя изменено — Прим. ред.), начальника одного из дорожных участков, подчиненные никогда не жаловалась. Характеризовали только положительно. Должность Смирнов занимал с 2018 года. За этот период — ни одного замечания. Судимостей в биографии не значилось.
В сентябре 2020 года он вдруг решил воспользоваться служебным положением. Василина Смагина рассказывает: «Смирнова назначили материально ответственным лицом в исполнении госконтракта под названием: „Строительство автомобильной дороги Субкластер Белокуриха-2 горнолыжный комплекс на горе Мишина“. Так, до июня 2021 года он похищал вверенное ему имущество».
А именно геошпунт — материал для формирования «стены в грунте». Геошпунт именно на этом объекте был разных габаритов. Детали Вадим методично перевозил в течение длительного времени на грузовых машинах.
Более того, привлекал к преступной деятельности своих подчиненных. Они ничего криминального в этом не подозревали.
Сотрудникам Смирнов объяснял, что геошпунт безопаснее хранить вдали от объекта. А то вдруг кто-то решит себе забрать.
Василина Смагина продолжает: «Присвоенное мужчина хранил на двух точках — складах в Белокурихе и селе Алтайское. Везде у него были знакомые, с которыми он договорился о том, что привезет геошпунт, и некоторое время он полежит там. Этим людям Смирнов ничего о своих истинных намерениях не сказал. Следовательно, делиться с ними прибылью от дальнейшей перепродажи не планировал».
Геошпунт спокойно ждал своего часа на складах, а Смирнов продолжал руководить строительством дороги. Но в какой-то момент объект посетили сотрудники ФСБ для проверки. Тут схема и выяснилась.
Присвоенное правоохранители нашли и вернули на место. Но вот Смирнов вину не признавал изначально и не признает до сих пор. Вадим придерживается мнения, что все сделал правильно. И стройматериалы просто спрятал в надежном месте для безопасности.
Следствие предполагает, что, если бы Смирнов, признал вину, наказание могло быть значительно мягче.
Суд назначил бывшему начальнику государственного унитарного предприятия три с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком три года. Кроме того, сотрудники СУ СКР по региону наложили арест на дорогую машину Смирнова.
Также мужчине запрещено заниматься деятельностью, связанной с осуществлением административно-хозяйственных функций в государственных структурах в течение двух с половиной лет.
Ущерб, нанесенный Смирновым, оценивается 7,6 млн рублей.
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