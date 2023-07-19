Какая судьба ждет выжившую на Крымском мосту девочку, рассказала ее бабушка

Бабушка выжившей в теракте на Крымском мосту девочки рассказала о деталях трагедии и у кого будет жить внучка после гибели родителей.

"Терактов не боялись"

Бабушка девочки и мать погибшего отца Ангелины рассказывает, что семья четыре года подряд ездила в Крым в одно и то же время, сообщает ИА Регнум.

Женщина отметила, что родители девочки не боялись возможных терактов, потому как жили в обстреливаемой украинскими военными Белгородской области.

Последствия ЧП на Крымском мосту Telegram-канал Baza

Подробности трагедии

По информации Telegram-канала Shot, во время теракта взрывной волной сорвало двигатель авто и выбросило в салон. Он зажал супругов и причинил им смертельные травмы.

Их дочку также подбросило, она вылетела вперед и пробила головой лобовое стекло. Некоторое время Ангелина не могла двигаться, так как застряла в стекле. Если бы она попыталась выбраться, то могла перерезать себе живот.

Девочка фактически лежала на телах своих погибших родителей. По информации источника, Ангелина находилась в сильнейшем шоке и пыталась докричаться до мамы с папой. После трагедии она не могла даже вспомнить, как ее зовут.

Спасатели извлекли девочку из автомобиля. Когда ее везли в больницу, она все время просилась к маме. Врачи решили не сообщать пострадавшей о смерти родителей, чтобы не усугублять ее состояние.

Последствия ЧП на Крымском мосту Telegram-канал Baza

Дальнейшая судьба

Бабушка заявила, что 14-летняя Ангелина будет жить у тети - родной сестры ее погибшей матери. Сами бабушка с дедушкой не могут взять опеку над внучкой, так как опасаются, что в силу своего возраста не смогут должным образом заботиться о подростке.

Однако с будущим опекуном родственники пока не могут связаться. В районе Крымского моста нет связи.

Девочка до сих пор не знает о гибели родителей, на этом настояли врачи и психологи. Они опасаются, что это может ухудшить процесс ее лечения.

Более того, родителей хотят похоронить втайне от их выжившей дочери. Ей расскажут о случившемся только после того, как врачи краснодарской краевой клинической больницы поправят ее душевное и физическое здоровье.