Напомним, инцидент произошел ночью 27 июля на Старом базаре. Барнаулец Павел Рохлов хотел разнять драку, когда один из участников конфликта Михаил Старцев, который занимался боксом, сзади нанес ему смертельный удар в голову.

Карелин — трехкратный Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе — отметил, что обладатель навыков бойца должен отдавать отчет своим действиям в любом конфликте.

«Об этом все сказано, в том числе и в Уголовном Кодексе. Всегда обладание специальными навыками, навыками в единоборствах является отягчающим обстоятельством при подобных ситуациях», — отметил он.



Карелин уточнил, что эта история больше находится даже не в юридических категориях, а является моральной дилеммой.

«Конечно, нужно помнить, что каждый из нас — это оружие», — добавил он.

Ранее спортивный журналист Дмитрий Губерниев резко отреагировал на смертельную драку в Барнауле.

Напомним, вместе с Михаилом была чемпионка мира по кикбоксингу Лилия Ворогушина. Ее тренер, основатель школы «СТИК» Андрей Степурко, высказался по поводу трагедии.