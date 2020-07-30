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Происшествия

«Каждый из нас — это оружие»: Карелин отреагировал на смертельную драку в Барнауле

Депутат Госдумы Александр Карелин прокомментировал телеканалу «Звезда» трагедию, произошедшую в Барнауле.

Александр Карелин на Алтае.
Александр Карелин на Алтае.
Михаил Хаустов

Напомним, инцидент произошел ночью 27 июля на Старом базаре. Барнаулец Павел Рохлов хотел разнять драку, когда один из участников конфликта Михаил Старцев, который занимался боксом, сзади нанес ему смертельный удар в голову.

Карелин — трехкратный Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе — отметил, что обладатель навыков бойца должен отдавать отчет своим действиям в любом конфликте.

«Об этом все сказано, в том числе и в Уголовном Кодексе. Всегда обладание специальными навыками, навыками в единоборствах является отягчающим обстоятельством при подобных ситуациях», — отметил он.


Карелин уточнил, что эта история больше находится даже не в юридических категориях, а является моральной дилеммой.

«Конечно, нужно помнить, что каждый из нас — это оружие», — добавил он.

Ранее спортивный журналист Дмитрий Губерниев резко отреагировал на смертельную драку в Барнауле.

Напомним, вместе с Михаилом была чемпионка мира по кикбоксингу Лилия Ворогушина. Ее тренер, основатель школы «СТИК» Андрей Степурко, высказался по поводу трагедии.

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