22 марта
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Происшествия

Китайские спасатели не нашли тела 132 человек разбившегося Boeing 737

Спасатели не нашли выживших, а также тела пассажиров среди обломков Boeing 737, разбившегося на юге Китая, пишут РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение КНР. На борту лайнера было 132 человека.

В самолете.
В самолете.
СС0

На момент 09:50 (04:50 мск.) 22 марта поисково-спасательная группа нашла на месте авиакатастрофы обломки разбившегося лайнера.

«Однако пропавших без вести пока не обнаружено», — заявили сотрудники службы об отсутствии тел пассажиров на месте крушения.

Председатель КНР Си Цзиньпин отдал приказ о проведении интенсивных поисково-спасательных работ после того, как пассажирский самолет разбился, сообщает «Синьхуа». Глава КНР был потрясен, узнав об инциденте с рейсом MU5735 авиакомпании China Eastern Airlines.

Поиски пассажиров продолжаются. Их усложняет горная местность — она создает большие проблемы для продвижения по территории, пишет Lenta.ru.

Самолет летел из Куньмина в Гуанчжоу. 21 марта Boeing 737 потерпел крушение. Некоторые СМИ сообщали о лесном пожаре, который начался после падения лайнера. Однако судя по фото, опубликованным китайским агентством «Синьхуа», деревья рядом с местом ЧП не горели.

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