26 января -12°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Кондуктор прокатился на крыше троллейбуса

В Казани троллейбус с человеком крыше проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Общественный транспорт. Троллейбус.
Общественный транспорт. Троллейбус.
СС0

Выяснилось, что на крыше троллейбуса находился кондуктор.

По просьбе водителя он собирался отсоединить токоприемник, чтобы развернуться на автономном ходу. пишет «Бизнес Online».

После служебной проверки на предприятии кондуктора решили уволить за неоднократное нарушение должностных инструкций и правил технической безопасности.

Что касается водителя, то за нарушение ПДД, должностных инструкций и правил технической безопасности его лишили всех премий.

В отношении водителя было составлено два административных материала: по ч. 3 ст. 12.12 КоАП (повторное нарушение по ч. 1 ст. 12.12 КоАП «Проезд на запрещающий сигнал светофора»), ч. 1 ст. 12.23 КоАП («Нарушение правил перевозки пассажира»), пишет Газета.Ru.

В отношении кондуктора — по ч.1 ст. 12.29 КоАП («Нарушение ПДД пассажиром»).

Между тем ранее в Новосибирске в троллейбусе ударило током.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость