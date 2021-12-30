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Происшествия

Крымского чиновника поймали при получении крупной взятки

Начальник управления муниципального контроля администрации Алушты задержан по подозрению в получении крупной взятки, сообщает «Крыминформ».

Взятка. Арест.
Взятка. Арест.
Pixabay.com

На территории базы стройматериалов в селе Нижняя Кутузовка чиновник получил от местного жителя 300 тыс. рублей.

Эти деньги были предоставлены для того, чтобы сотрудник алуштинской администрации не стал реагировать на зафиксированные городской прокуратурой нарушения земельного законодательства.

После получения взятки подозреваемого задержали сотрудники МВД. В ходе обысков была изъята необходимая документация, пишет Газета.Ru.

Чиновнику предъявлено обвинение по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ — получение взятки в крупном размере. Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

Между тем вице-губернатору российского региона дали премию за отказ от взятки в 3 млн рублей.

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