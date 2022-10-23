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Происшествия

Крыша частного дома вспыхнула ночью в Барнауле

Пожар произошел в частном жилом доме ночью на 23 октября. Об этом сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Пожар в селе Спутник
Пожар в селе Спутник
ГУ МЧС по Алтайскому краю

Огонь вспыхнул в доме в поселке Спутник на 2-ой Малиновой улице.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, крыша уже была охвачено пламенем. На фото видно, что сгорел почти весь чердак дома.

Люди из дома эвакуировались самостоятельно. Однако огонь мог перекинуться на соседние здания. Опасность предотвратили спасатели.

Огонь ликвидировали 23 спасателя и семь единиц техники. Площадь пожара составила порядка 120 кв. м.

«Возможной причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования», — сообщили в ведомстве.

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