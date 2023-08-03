Крокодил безжалостно съел 29-летнего футболиста

Футболист отдыхал на реке, сообщает The Sun. Внезапно к нему подкрался крокодил и съел спортсмена.

После этого сытая рептилия спокойно стала плавать и резвиться в реке. Вскоре приехали полицейские и застрелили крокодила, пишет LIFE.

На прощание со спортсменом пришли порядка тысячи человек.

Ранее гигантский крокодил-убийца с трупом мужчины в пасти проплыл под мостом. Это случилось в Мексике. Огромная рептилия проплыла под мостом, на котором находились несколько человек. В зубах крокодил сжимал труп.

Мужчина решил поплавать в лагуне, но его атаковало животное и он погиб. Также сообщается, что в этой акватории купаться запрещено.

Позже представители власти вытащили тело мужчины из воды и поймали крокодила.

Ранее голову и руки оторвал подростку агрессивный крокодил. Останки погибшего доставили в похоронное бюро, а после передали семье. Также военные водолазы нашли мальчика, которого крокодил вырвал из рук отца.

А бесстрашный российский телеведущий Николай Дроздов рассказал о схватке, в которой он выбил зубы крокодилу.