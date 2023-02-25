Кровавые праздники: сурово отметили День защитника Отечества в Барнауле

По словам очевидцев, дело происходило в баре «Патрикеев» на ул. Юрина.
За соседним столиком развязали конфликт, сперва показалось, что ничего серьезного — мужчины просто перепили.
Однако затем началась драка. Двое набросились на товарища, у одного из нападавших был нож. Он ударил им пострадавшего в голову.
«Крови было очень много, прям фонтан, а двое нападавших убежали», — рассказывает подписчица сообщества Рина.
В ГУ МВД России по Алтайскому краю сообщили, что одного из участников конфликта, мужчину 1973 года рождения, доставили в полицию.
Потерпевшего госпитализировали.
Ранее в баре Алтайского края девушка воспользовалась дракой и обокрала мужчину.