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Происшествия

Кровавые праздники: сурово отметили День защитника Отечества в Барнауле

Трое мужчин 24 февраля устроили жестокую драку в баре. У одного был нож, поделились в сообществе «Инцидент Барнаул».

Кровь. Драка в баре.
Кровь. Драка в баре.
Фотографии подписчицы "Инцидент Барнаул"

По словам очевидцев, дело происходило в баре «Патрикеев» на ул. Юрина.

За соседним столиком развязали конфликт, сперва показалось, что ничего серьезного — мужчины просто перепили.

Однако затем началась драка. Двое набросились на товарища, у одного из нападавших был нож. Он ударил им пострадавшего в голову.

«Крови было очень много, прям фонтан, а двое нападавших убежали», — рассказывает подписчица сообщества Рина.

В ГУ МВД России по Алтайскому краю сообщили, что одного из участников конфликта, мужчину 1973 года рождения, доставили в полицию.

Потерпевшего госпитализировали.

Ранее в баре Алтайского края девушка воспользовалась дракой и обокрала мужчину.

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