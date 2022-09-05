6 сентября
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Происшествия

Курение убивает. Прохожий попросил у мужчины закурить, но получил лишь несколько ударов ножом и умер

В Кемеровской области под суд отправится 28-летний мужчина, убивший случайного прохожего. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Нож.
Нож.
altapress.ru

Как полагает следствие, пьяный мужчина возвращался к себе домой, когда к нему обратился прохожий с просьбой дать закурить.

Обвиняемый отказал потерпевшему, между ними вспыхнула ссора. В результате злоумышленник несколько раз ударил прохожего ножом и поспешил скрыться.

Проходившие мимо люди вызвали мужчине «скорую помощь». Однако медики не смогли его спасти — он умер в больнице.

В течение суток правоохранители смогли выйти поймать злоумышленника. Свою вину он признали лишь частично, заявив, что не хотел убивать.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ему грозит до 15 лет колонии.

Ранее страшное убийство 16-летней давности смогли раскрыть в Красноярском крае.

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