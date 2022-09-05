Курение убивает. Прохожий попросил у мужчины закурить, но получил лишь несколько ударов ножом и умер

Как полагает следствие, пьяный мужчина возвращался к себе домой, когда к нему обратился прохожий с просьбой дать закурить.
Обвиняемый отказал потерпевшему, между ними вспыхнула ссора. В результате злоумышленник несколько раз ударил прохожего ножом и поспешил скрыться.
Проходившие мимо люди вызвали мужчине «скорую помощь». Однако медики не смогли его спасти — он умер в больнице.
В течение суток правоохранители смогли выйти поймать злоумышленника. Свою вину он признали лишь частично, заявив, что не хотел убивать.
Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ему грозит до 15 лет колонии.
Ранее страшное убийство 16-летней давности смогли раскрыть в Красноярском крае.