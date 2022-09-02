2 сентября
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Происшествия

Аварийное жилье для проживания предоставили инвалиду чиновники в Сибири

В Томской области возбудили уголовное дело о халатности при предоставлении жилья инвалиду и члену его семьи против чиновников районной администрации. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Аварийное жилье
Аварийное жилье
СУ СК России по Томской области

Уголовное дело возбудили против чиновников Бакчарского района после того, как в 2021 году они предоставили аварийное жилье для проживания инвалиду и члену его семьи.

Жильцы обратились в Следственный комитет. На место выехал заместитель главы СУ СК по области, который отдал необходимые распоряжения по возбуждению дела.

Уголовное дело поставлено на контроль руководства следственного управления.

Обвиняемым грозит крупный штраф, обязательные или исправительные работы, или арест на срок до трех месяцев.

Ранее в Томской области медбрат соцслужбы избил беспомощного инвалида.

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