Кусок наледи упал на ребенка. В Барнауле осудили директора, который не убрал снег с крыши своей организации

Директора барнаульской организации осудили за недосмотр за крышей здания, где находилась компания. Наледь упала с крыши на 11-летнего ребенка, причинив ему тяжкие травмы.

Как сообщает СУ СК региона, происшествие случилось в ноябре 2021 года.

У компании был заключен договор с управляющей компанией по надлежащему содержанию крыш многоквартирных домов, в том числе очистке кровли и водоотводящих устройств от мусора, грязи и наледи. Однако вовремя снег и лед убраны не были.

Зная об этом, директор не распорядился огородить опасную территорию под крышей. В результате чего кусок льдины упал на проходящего мимо дома по тротуару ребенка — он получил травмы позвоночника.

«В ходе предварительного следствия мужчина вину в содеянном не признал, утверждая, то несовершеннолетний не мог получить травму от падения наледи с крыши именно этого дома. Однако следствием собраны достаточные доказательства», — пишет пресс-служба СК.

Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно со штрафом в 120 тыс рублей и выплатой компенсации пострадавшему в размере 400 тыс рублей.

Ранее в Барнауле осудили ректора одного из вузов за растрату средств.