21 августа
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Происшествия

Легенду за драку задержали в России

Полицейские задержали блогера, бойца поп-ММА Мурада Легенду (настоящее имя Исрапил Рамазанов), сообщает Telegram-канал Baza.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Это произошло в Дагестане.

Сначала мужчина громко ругался с людьми в парке, указывает Газета.Ru. Потом сменил тактику и подрался с охранниками. И под белы рученьки бойца доставили в отдел полиции.

Составлен протокол о мелком хулиганстве.

Ранее скандально известного бойца ММА не пустили в торговый центр. Александр Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо.

Он младший брат Федора Емельяненко. Боец ММА Александр Шлеменко в свое время уличил Емельяненко в пристрастии к алкоголю. Образ жизни Емельяненко спортсмен охарактеризовал так: «Умный учится на ошибках чужих, а дурак — на своих».

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