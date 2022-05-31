31 мая
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Происшествия

46-летняя женщина бесследно исчезла в Алтайском крае

В Мамонтовском районе пропала Елена Осадчая. 46-летняя жительница райцентра ушла из дома 27 марта и до сих пор никто не знает, где она.

Пропала Елена Осадчая
Пропала Елена Осадчая
altai-krai.sledcom.ru

Следователи приняли решение о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство».

Приметы

  • женщина славянской внешности,
  • на вид около 45−50 лет,
  • рост 160−165 см,
  • плотного телосложения,
  • лицо овальное, лоб средней высоты,
  • глаза зеленого цвета,
  • волос темный мелированный.

Была одета

  • шапка вязаная темного цвета,
  • куртка осенняя темно-зеленого цвета до колен,
  • сапоги женские кожаные до колен.

Особые приметы: шрам на волосистой части головы справа сзади длиной около 2 см.

При себе имела: кнопочный сотовый телефон.

Всем, кому что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения женщины либо видевших ее, просьба сообщить по телефону 8 (3852) 29-80-39, 29−80−94 либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).

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