46-летняя женщина бесследно исчезла в Алтайском крае

Следователи приняли решение о возбуждении уголовного дела по статье «Убийство».
Приметы
- женщина славянской внешности,
- на вид около 45−50 лет,
- рост 160−165 см,
- плотного телосложения,
- лицо овальное, лоб средней высоты,
- глаза зеленого цвета,
- волос темный мелированный.
Была одета
- шапка вязаная темного цвета,
- куртка осенняя темно-зеленого цвета до колен,
- сапоги женские кожаные до колен.
Особые приметы: шрам на волосистой части головы справа сзади длиной около 2 см.
При себе имела: кнопочный сотовый телефон.
Всем, кому что-либо известно об обстоятельствах безвестного исчезновения женщины либо видевших ее, просьба сообщить по телефону