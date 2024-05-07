90-летняя автоледи сбила человека и скрылась с места ДТП

Главный его фигурант — 90-летняя женщина.
Пенсионерка за рулем Nissan при движении задним ходом сбила 47-летнего мужчину. И скрылась с места ДТП.
Мужчина получил серьезную травму — закрытый перелом костей правой голени со смещением, указывает nokstv.ru.
Женщину задержали. Ей грозит наказание до семи лет лишения свободы с лишением водительских прав на срок до трех лет.
Между тем наказание за оставление места ДТП предложили смягчить.
Инициатива предлагает внести изменения в КоАП РФ, установив административную ответственность в зависимости от действий виновника ДТП и ущерба.
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