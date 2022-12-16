Лопнул самый большой в мире аквариум. Погибли более 1 тыс. рыб

Он находился в отеле Dom Aquaree
Аквариум полностью разрушен, вода разлилась вместе с обитавшими в нем рыбами — около полутора тысяч тропических обитателей, пишет Газета.Ru. Все они погибли.
Два человека получили ранения осколками. Улицу перекрыли из-за устремившегося потока воды. Около 100 спасателей занимаются устранением последствий происшествия.
Что послужило причиной разрушения аквариума — пока неизвестно.
Ранее вялая рыба в аквариуме весьма возмутила борца за права жаберных в Сибири.
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