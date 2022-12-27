27 декабря
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Происшествия

Мальчик убегал от стаи собак и сломал ногу в Барнауле

В Барнауле 12-летний мальчик убегал от стаи из восьми собак через лесополосу и сломал ногу, рассказали в Telegram-канале микрорайона Дружного.

Пес. Немецкая овчарка.
Пес. Немецкая овчарка.
Предоставлено altapress.ru.

Как рассказали в канале, 21 декабря ребенок упал в яму в лесополосе недалеко от квартала «Дружный» и получил перелом. Добраться до дома ребенку помог прохожий — он достал мальчика и донес на руках.

В СУ СКР по Алтайскому краю проводят проверку.

Также есть сообщения о том, что еще 24 ноября в диспетчерскую приюта «Ласка» подавали заявку на отлов бездомных собак. Специалисты выезжали на место 12 декабря, однако найти животных не смогли.

Жители рассказывают, что днем псы не дают пройти через лесополосу до «Ленты», а ночью собачий лай доставляет неудобства жильцам дома на ул. 280-летия Барнаула, 4.

Следственным органам в рамках доследственной проверки необходимо опросить родителей потерпевшего ребенка. Их просят обратиться по телефону +79039489572.

Ранее стало известно, что на барнаульской улице поселились кошачьи киллеры и уходить не собираются (видео).

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