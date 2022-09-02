Маленького лосенка убил и разделал на мясо алтайский браконьер

По предварительным данным, лосенка 58 летний местный житель подстрелил из незарегистрированного охотничьего ружья. Полицейским мужчина пояснил, что нашел оружие в лесу несколько лет назад.
Тушу задержанный разделал на мясо, затем попросил родственника вывезти его на мотоцикле.
У браконьера обнаружили мясо, незарегистрированное охотничье ружье 20-го калибра, топор, два ножа, мотоцикл «Урал».
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба». Охотнику грозит штраф до 500 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Ранее в Томской области браконьеры наловили осетров и черной икры на 30 млн рублей.