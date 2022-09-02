2 сентября
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Происшествия

Маленького лосенка убил и разделал на мясо алтайский браконьер

В Троицком районе Алтайского края сотрудники полиции задержали браконьера с разделанной тушей полуторогодовалого лосенка.

Осиротевший лосенок
Осиротевший лосенок
www.vesti22.tv/

По предварительным данным, лосенка 58 летний местный житель подстрелил из незарегистрированного охотничьего ружья. Полицейским мужчина пояснил, что нашел оружие в лесу несколько лет назад.

Тушу задержанный разделал на мясо, затем попросил родственника вывезти его на мотоцикле.

У браконьера обнаружили мясо, незарегистрированное охотничье ружье 20-го калибра, топор, два ножа, мотоцикл «Урал».

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота, совершенная с причинением крупного ущерба». Охотнику грозит штраф до 500 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Ранее в Томской области браконьеры наловили осетров и черной икры на 30 млн рублей.

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