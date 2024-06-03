Манишина оставят в СИЗО до конца осени

Напомни, первое заседание в Калманском районном суде по делу Политеховского маньяка прошло 3 июня.
Следующее заседание пройдет 17 июня, оно будет закрытым.
Защита Манишина возражала против открытого заседания и съемки 3 июня. Обвинение согласилось. Судья вынесла решение продолжать заседание в открытом виде, так как Манишину избирали меру пресечения.
Прочитать про дело Политеховского маньяка можно здесь. Кроме того, altapress.ru недавно побывал в селах, где жил и работал Манишин.
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