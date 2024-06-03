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Происшествия

Манишина оставят в СИЗО до конца осени

Виталия Манишина, обвиняемого в убийстве 11 девушек, оставят под стражей до 21 ноября, сообщает корреспондент altapress.ru из зала суда Калманского района.

Заседание по делу Политеховского маньяка.
Заседание по делу Политеховского маньяка.
altapress.ru

Напомни, первое заседание в Калманском районном суде по делу Политеховского маньяка прошло 3 июня.

Следующее заседание пройдет 17 июня, оно будет закрытым.

Защита Манишина возражала против открытого заседания и съемки 3 июня. Обвинение согласилось. Судья вынесла решение продолжать заседание в открытом виде, так как Манишину избирали меру пресечения.

Прочитать про дело Политеховского маньяка можно здесь. Кроме того, altapress.ru недавно побывал в селах, где жил и работал Манишин.

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