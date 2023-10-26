28 октября
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Происшествия

Массовые задержания в элитном бизнес-клубе. Что известно к этому часу

Силовики провели массовые задержания в столичном элитном бизнес-клубе Club 500.

Ночной клуб.
Ночной клуб.
СС0

К правоохранителям обратился бывший кандидат в мэры Красногорска Валерий Немировский, указывает Lenta.ru. Он обвинил руководство клуба в мошенничестве. В разговоре с Shot он подтвердил, что вызвал силовиков.

Обыск

При этом сотрудники полиции и налоговой службы не нашли нарушений закона в клубе. Теперь руководство заведения намерено писать заявление на Немировского в Следственный комитет.

О клубе

Shot отмечает — Club 500 относится международному закрытому премиальному бизнес-клубу. Среди основателей — бизнесмен Дмитрий Портнягин.

Резиденты клуба — лидеры рынка со средним оборотом бизнеса 2,6 миллиарда рублей в год.

Ранее в подмосковсном городе полиция задержала 52 человека на сходке криминальных авторитетов. Воровскую сходку накрыли полиция и спецназ гром Росгвардии в ресторане «Гранада» на 1-й Пролетарской улице. Утверждается, что криминальные авторитеты встретились для обсуждения вопросов по преступному бизнесу. Предварительно, он связан с продажей наркотиков и оружия.

Полицию вызвали граждане.

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