Медики достали из живота трехлетнего ребенка рублевую монету

О наличии монеты в животе у маленького пациента медики узнали практически случайно.
Ребенку должны были сделать МРТ-исследование, однако сделать это не получилось. Медицинские работники предположили, что это может быть из-за проглоченного металлического предмета, и отправили его на рентген.
Рентгеновское обследование действительно показало проглоченную монету у малыша в животе. После этого ребенку срочно сделали операцию и удалили посторонний предмет.
Медработники рассказали, что долгое пребывание монеты в животе грозило бы ребенку очень серьезными осложнениями.
Сейчас юный пациент уже выписан из больницы и находится дома.
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