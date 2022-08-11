Медики достали из живота трехлетнего ребенка рублевую монету

В Кемеровской области медики обнаружили у трехлетнего пациента рублевую монету в животе. Об этом сообщает «sibdepo.ru» со ссылкой на областную детскую клиническую больницу им. Ю. А. Атаманова.

Областная детская клиническая больница им. Ю. А. Атаманова, Кемерово

О наличии монеты в животе у маленького пациента медики узнали практически случайно.

Ребенку должны были сделать МРТ-исследование, однако сделать это не получилось. Медицинские работники предположили, что это может быть из-за проглоченного металлического предмета, и отправили его на рентген.

Рентгеновское обследование действительно показало проглоченную монету у малыша в животе. После этого ребенку срочно сделали операцию и удалили посторонний предмет.

Медработники рассказали, что долгое пребывание монеты в животе грозило бы ребенку очень серьезными осложнениями.

Сейчас юный пациент уже выписан из больницы и находится дома.

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