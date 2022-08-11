12 августа
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Происшествия

Медики достали из живота трехлетнего ребенка рублевую монету

В Кемеровской области медики обнаружили у трехлетнего пациента рублевую монету в животе. Об этом сообщает «sibdepo.ru» со ссылкой на областную детскую клиническую больницу им. Ю. А. Атаманова.

Ребенок проглотил монету. Рентген.
Ребенок проглотил монету. Рентген.
Областная детская клиническая больница им. Ю. А. Атаманова, Кемерово

О наличии монеты в животе у маленького пациента медики узнали практически случайно.

Ребенку должны были сделать МРТ-исследование, однако сделать это не получилось. Медицинские работники предположили, что это может быть из-за проглоченного металлического предмета, и отправили его на рентген.

Рентгеновское обследование действительно показало проглоченную монету у малыша в животе. После этого ребенку срочно сделали операцию и удалили посторонний предмет.

Медработники рассказали, что долгое пребывание монеты в животе грозило бы ребенку очень серьезными осложнениями.

Сейчас юный пациент уже выписан из больницы и находится дома.

Ранее в Бийске эксгумировали тело пациента психбольницы, которого похоронили как безродного.

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