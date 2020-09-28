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Происшествия

В Сибири искали двух девушек с таксой и отвлекали медведицу тушей коровы

В Красноярском крае провели хитроумную операцию по спасению заблудившихся в лесу двух девушек и таксы по кличке Джек, пишет «Проспект Мира».

Медведь довольный.
Медведь довольный.
CC0

Девушки с собакой пропали 26 сентября в Большемуртинском районе — в лесу около поселка Большая Мурта. Причем о пропаже сообщили лишь поздно вечером.

Про спасательную операцию в своем Instagram рассказала руководитель красноярских волонтеров Оксана Василишина.

«У одной дома грудной малыш. Ночной лес с буреломами, неподалеку была замечена медведица. Понимаем, что медлить нельзя. В полночь отряд выезжает на поиски», — написала Оксана.

В поисках участвовали не только родные девушек, полицейские и волонтеры, но и жители поселка.

В полночь отряд выехал на поиски. Приняли решение выводить пропавших с помощью сирены с одновременным прочесом леса.

«Разбиваемся на поисковые группы, раздаем рации и фонари. Начинаем поиск. Продолжаем включать сирену, чтобы и потерявшиеся нас слышали. Сотовой связи там нет практически нигде», — рассказала активистка.

Местные жители привезли тушу коровы на опушку леса, чтобы отвлечь медведицу, которая могла наброситься на людей.

В 6 утра пропавших нашли. Выяснилось, что они всю ночь слушали сирену, но побоялись идти на звук по бурелому, поэтому остановились в зоне слышимости и до рассвета просидели возле костра.

Через два часа девушек вместе с таксой вывели к поисковому лагерю и все неравнодушные — около 40 человек — отправились домой.

Ранее спасатели по горам тащили сибирячку на носилках, потому что не могли долететь и доехать.

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