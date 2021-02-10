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10 февраля
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Происшествия

Мэр Барнаула распорядился срочно начать ремонт обвалившейся крыши в жилом доме

По итогам заседания городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС глава Барнаула Вячеслав Франк распорядился незамедлительно начать аварийно-восстановительные работы на крыше дома по адресу Тимуровской, 19.

Крыша обрушилась в жилом доме. Барнаул.
Крыша обрушилась в жилом доме. Барнаул.
barnaul.org.

Напомним, инцидент произошел 6 февраля в пятиэтажном доме № 19 по улице Тимуровская. Кровля обрушилась над квартирами первого подъезда. В результате происшествия повредилась система отопления. Вода затопила квартиры с пятого до третьего этажа.

«Восстановительные работы на крыше дома по адресу Тимуровской, 19 необходимо начать незамедлительно, так как ситуация является чрезвычайной. В кратчайшие сроки должен быть определен подрядчик, работы должны быть проведены в сжатые сроки и с должным качеством», — подчеркнул Франк.

На ремонт потребуется около 770 тыс. рублей, сообщает председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Антон Бенс.

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