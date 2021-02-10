Мэр Барнаула распорядился срочно начать ремонт обвалившейся крыши в жилом доме

Напомним, инцидент произошел 6 февраля в пятиэтажном доме № 19 по улице Тимуровская. Кровля обрушилась над квартирами первого подъезда. В результате происшествия повредилась система отопления. Вода затопила квартиры с пятого до третьего этажа.
«Восстановительные работы на крыше дома по адресу Тимуровской, 19 необходимо начать незамедлительно, так как ситуация является чрезвычайной. В кратчайшие сроки должен быть определен подрядчик, работы должны быть проведены в сжатые сроки и с должным качеством», — подчеркнул Франк.
На ремонт потребуется около 770 тыс. рублей, сообщает председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Антон Бенс.