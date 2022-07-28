Месть от Резо Кровавого. Пенсионерка выложила миллионы, испугавшись «вендетты»

73-летняя женщина отдала 2,8 млн рублей, чтобы защититься от мести криминального авторитета Резо Кровавого, сообщается в Telegram-канале «Baza».

По словам пенсионерки, ей позвонил мужчина, представившийся старшим лейтенантом Иваном Фроловым.

Фабула

Он рассказал, что в их районе начал орудовать Резо Кровавый, который грабит пенсионеров со сберкнижками. Он попросил женщину сообщить, если с ней свяжется мужчина с хриплым голосом.

Резо Кровавый позвонил через 40 минут после звонка полицейского, потребовав 800 тыс. рублей. Женщина сообщила об этом участковому, который велел ей снять деньги и передать их преступнику, чтобы полиция смогла его поймать, что пенсионерка и сделала.

Роль участкового

Вечером участковый снова связался с потерпевшей, рассказав, что криминальный авторитет сбежал и узнал о связях пожилой женщины с полицией.

Резо Кровавый снова позвонил пенсионерке, потребовав от нее 2 млн рублей, и пригрозил убийством за предательство, пишет Газета.Ru.

В банке

Женщина отправилась снимать деньги в банк.

Однако сотрудники заподозрили, что пенсионерку хотят обмануть, поэтому вызвали полицию.

<Однако участковый заранее предупредил ее — в банке к ней могут подойти «плохие полицейские», поэтому им ни о чем рассказывать нельзя.>

Женщина убедила полицию и сотрудников финорганизации, что деньги ей нужны на лечение.

Потерпевшая передала всю сумму криминальному авторитету.

Встреча не состоялась

После этого с ней снова связался участковый и назначил встречу, чтобы вернуть деньги, однако она так и не состоялась.

С пенсионеркой связались реальные сотрудники полиции, которые объяснили ей, что она стала жертвой мошенников.

Полицейским удалось задержать курьера криминального авторитета.

Розыск

«Резо Кровавого» и «участкового» сейчас ищут.

Ранее мошенники в Барнауле похитили у пенсионеров 2,5 млн рублей.

Другая женщина «спасла» 5 млн рублей от мошенников, передав их в руки другим мошенникам.