Молодого парня будут судить за нападение с ножом на хозяйку арендованной квартиры

В Омске завершили расследование уголовного дела в отношении 21-летнего местного жителя и квартиранта. Он обвиняется в нападении и убийстве женщины за требование оплатить аренду за жилое помещение, сообщает местное СУ СК.

По установленной информации, вечером 21 марта в квартире дома на ул. Б. Хмельницкого обнаружили тело женщины с ножевыми ранениями.

Следователи совместно с полицейскими по «горячим следам» установили и задержали подозреваемого. Он заключен под стражу.

Также установили, что молодой человек нигде не работал, поссорился с матерью и отчимом, ушел из дома и снял квартиру посуточно.

Хозяйка квартиры, 53-летняя женщина, потребовала оплатить проживание, но у задержанного денег не было.

Подозреваемый ударил ее кухонным ножом в спину и повредил легкое. Женщина скончалась на месте. После этого парень похитил у погибшей две банковские карты, деньги и скрылся с места преступления.

Тело женщины обнаружили уже родственники. Они пришли в квартиру, когда не смогли ей дозвониться.

Следствием были получены доказательства о виновности молодого квартиранта. Он обвиняется в совершении преступлений по статье 105 УК РФ («Убийство, сопряженное с разбоем»), а также по статье 162 УК РФ («Разбой»).

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Ранее стало известно, что прокуратура запросила пожизненные сроки для экс-сенатора и его отца по делу об убийствах.