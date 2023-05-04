Молодой врач из Барнаула получил условный срок за поддельные записи о вакцинации

Суд наказал врача горбольницы №3 Станислава Шеховцова условным сроком и штрафом после получения взяток за подделку сведений о вакцинации от коронавируса, сообщает " Банкфакс ".

27-летний специалист работал терапевтом. В июле 2021 года он стал врачом-стажером в ковидном госпитале.

В его полномочия в том числе входила вакцинация с последующим внесением данных о прививках в единый реестр.

За месяц до перевода на новую должность на врача вышел его родственник по фамилии Шиндряев.

Они договорились, что Шиндряев будет направлять Шеховцову людей, чтобы тот вносил их данные в реестр, при этом обходясь без прививки.

За эту услугу родственник врача брал от 5 тыс. рублей, а часть денег отдавал подельнику через еще одну родственницу.

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К октябрю преступники успели "обслужить" 15 пациентов по этой схеме.

В итоге о незаконных действиях стало известно сотрудникам УФСБ по Алтайскому краю. Возбудили уголовное дело.

Молодой врач раскаялся и признал вину, впоследствии активно способствуя расследованию.

В итоге ему назначили наказание в виде трех лет и двух месяцев условно, а также оштрафовали на 250 тыс. рублей. Чтобы погасить долг, у Шеховцова конфискуют ранее арестованные 20 тыс. рублей и автомобиль Ford Focus.

Ранее к 13 годам "строгача" и штрафу в 30 млн рублей приговорили алтайского судью за взятки.