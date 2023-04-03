Мощный подземный толчок ощутили сибиряки

Оно случилось в акватории озера Байкал, сообщает «Интерфакс». Между тем в Telegram-канале областного главка МЧС сообщается — землетрясение имело магнитуду 4,7.

Ранее очевидцы рассказали, как серия афтершоков накрыла Камчатку после землетрясения.

Одна из жительниц Петропавловска-Камчатского рассказала, что услышала нарастающий гул окон. На улицу выходить нельзя. Она спряталась в ванной. Мебель в квартире ходила ходуном.

Спустя две минуты все прекратилось. Женщина собрала тревожный чемоданчик — и бегом на улицу. Многие жители дома выбегали, в чем были. А жители города-курорта перед мощным землетрясением услышали нарастающий гул. Сначала был нарастающий гул, потом два толчка, рассказали сочинцы в соцсетях.