3 апреля
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Происшествия

Мощный подземный толчок ощутили сибиряки

Днем произошло мощное землетрясение в Восточной Сибири.

Землетрясение.
Землетрясение.
unsplash.com

Оно случилось в акватории озера Байкал, сообщает «Интерфакс». Между тем в Telegram-канале областного главка МЧС сообщается — землетрясение имело магнитуду 4,7.

Ранее очевидцы рассказали, как серия афтершоков накрыла Камчатку после землетрясения.

Одна из жительниц Петропавловска-Камчатского рассказала, что услышала нарастающий гул окон. На улицу выходить нельзя. Она спряталась в ванной. Мебель в квартире ходила ходуном.

Спустя две минуты все прекратилось. Женщина собрала тревожный чемоданчик — и бегом на улицу. Многие жители дома выбегали, в чем были. А жители города-курорта перед мощным землетрясением услышали нарастающий гул. Сначала был нарастающий гул, потом два толчка, рассказали сочинцы в соцсетях.

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