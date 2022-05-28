28 мая
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Происшествия

Мотоцикл не поделил дорогу с двумя автомобилями в Барнауле

На пр. Комсомольском в Барнауле вновь произошло ДТП с мотоциклом. Водитель пострадал, но госпитализация ему не понадобилась, сообщили в городской ГИБДД.

ДТП с мотоциклистом.
ДТП с мотоциклистом.
Кадр видео "Инцидент Барнаул"

Авария случилась в 13:30 в районе пересечения с ул. Димитрова.

Сначала мотоцикл Yamaha с 28-летним водителем столкнулся с Renault Megane (иномарка покинула место ДТП), далее байк вынесло на встречку, где в него врезалась Toyota Corolla с 37-летней женщиной за рулем.

Водитель мотоцикла получил травмы, ему оказали помощь в больнице, но не госпитализировали.

Сотрудники полиции проводят проверку по обстоятельствам ДТП.

Днем ранее на пр. Комсомольском 48-летний мотоциклист влетел в Toyota Fielder. Мужчина получил серьезные травмы и скончался в больнице.

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