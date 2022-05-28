Мотоцикл не поделил дорогу с двумя автомобилями в Барнауле

Авария случилась в 13:30 в районе пересечения с ул. Димитрова.
Сначала мотоцикл Yamaha с 28-летним водителем столкнулся с Renault Megane (иномарка покинула место ДТП), далее байк вынесло на встречку, где в него врезалась Toyota Corolla с 37-летней женщиной за рулем.
Водитель мотоцикла получил травмы, ему оказали помощь в больнице, но не госпитализировали.
Сотрудники полиции проводят проверку по обстоятельствам ДТП.
Днем ранее на пр. Комсомольском 48-летний мотоциклист влетел в Toyota Fielder. Мужчина получил серьезные травмы и скончался в больнице.