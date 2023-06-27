27 июня
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Происшествия

Мотоцикл разлетелся на куски после аварии в Барнауле

Мотоциклист улетел с байка, но остался цел после жесткого ДТП в районе Старого базара, сообщают очевидцы в сообществе "В курсе 22".

Мотоцикл разлетелся на куски после аварии в Барнауле.
Мотоцикл разлетелся на куски после аварии в Барнауле.
"В курсе 22"

Водитель байка лихо слетел с мотоцикла, который еще несколько метров пробороздил по асфальту и едва не вспыхнул от трения.

На кадрах заметно, как железный конь несколько раз переворачивается в воздухе и приземляется на землю с искрами. По всей дороге за ним разбросаны детали.

Мотоциклист же просто поднялся и, без видимых повреждений, пошел проверять состояние транспорта.

"Повезло. Отряхнулся и пошел", - пишут пользователи в комментариях.

Ранее легкоатлет Сергей Шубенков упал с мотоцикла и поставил свою дальнейшую карьеру под вопрос.

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