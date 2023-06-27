Мотоцикл разлетелся на куски после аварии в Барнауле.

Водитель байка лихо слетел с мотоцикла, который еще несколько метров пробороздил по асфальту и едва не вспыхнул от трения.
На кадрах заметно, как железный конь несколько раз переворачивается в воздухе и приземляется на землю с искрами. По всей дороге за ним разбросаны детали.
Мотоциклист же просто поднялся и, без видимых повреждений, пошел проверять состояние транспорта.
"Повезло. Отряхнулся и пошел", - пишут пользователи в комментариях.
Ранее легкоатлет Сергей Шубенков упал с мотоцикла и поставил свою дальнейшую карьеру под вопрос.