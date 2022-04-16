Мумифицированный труп нашли в шалаше под Питером

В Ленобласти «оттаяли» две жуткие находки: мумифицированный труп и тело без части головы. Об этом пишет « Фонтанка ».

Мумифицированные останки обнаружили в шалаше в поселке Красный Бор Тосненского района. Это мужчина на вид 55−60 лет, одет в черные штаны, синюю куртку, коричневый свитер и резиновые сапоги.

А в парке Екатерингоф нашли труп неизвестного мужчины — узнать человека не представляется возможным по причине отсутствия части головы. По одежде тоже не опознать — на трупе только черный носок. Эксперты полагают, что погибшему было 40−45 лет.

Оба тела отправили в морг для определения причин смерти.

Ранее в Алтайском крае больше десятка трупов лошадей в озере Золотое обнаружили жители села Усть-Волчиха.