28 февраля
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Происшествия

Мужчина на Алтае ограбил магазин для взрослых

Жителя Бийска задержали за кражу резиновой куклы из магазина товаров для взрослых, сообщает «Инцидент Бийск».

Вор.
Вор.
vk.com/incident_22

46-летний бийчанин посетил магазин днем. Он выбрал куклу и подошел к прилавку, будто собираясь оплатить товар.

Пока продавец отвлекся, злоумышленник схватил коробку с куклой и быстро вышел на улицу.

Сотрудник магазина обратился в полицию.

Полиция посмотрела записи с камер и через несколько дней задержала подозреваемого. Как оказалось, вор жил неподалеку от места преступления.

В содеянном мужчина сознался. Возбудили уголовное дело. Сейчас преступник под подпиской о невыезде.

Ранее житель Алтайского края украл банковскую карту у родственницы и получил 2,5 года колонии.

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