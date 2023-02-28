Мужчина на Алтае ограбил магазин для взрослых

46-летний бийчанин посетил магазин днем. Он выбрал куклу и подошел к прилавку, будто собираясь оплатить товар.
Пока продавец отвлекся, злоумышленник схватил коробку с куклой и быстро вышел на улицу.
Сотрудник магазина обратился в полицию.
Полиция посмотрела записи с камер и через несколько дней задержала подозреваемого. Как оказалось, вор жил неподалеку от места преступления.
В содеянном мужчина сознался. Возбудили уголовное дело. Сейчас преступник под подпиской о невыезде.
Ранее житель Алтайского края украл банковскую карту у родственницы и получил 2,5 года колонии.