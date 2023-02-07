7 февраля
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Жизнь

Жительница Барнаула обвинила волонтеров в том, что они украли у нее кота

Жительница Барнаула рассказала в комментариях к посту altapress.ru во «Вконтакте» о том, что волонтеры украли у нее кота. Она беспокоится, что его уже нет в живых.

Рыжий кот на дереве.
Рыжий кот на дереве.
oir.mobi

Горожанка сообщает, что волонтеры украли у нее кота, когда тот свободно гулял по частной территории дома. По ее словам, питомца поместили в один из барнаульских приютов и кастрировали.

Женщина добавляет, что они нашли виновных, по их мнению, волонтеров, но кота им не отдают и только «кормят завтраками». В приюте же им не отвечают.

«Мы подозреваем что эти люди ловят хороших котов и кошек и зарабатывают на них деньги», — написала читательница altapress.ru.

Чуть позже она предположила, что над котом якобы могут ставить эксперименты, и его уже нет в живых.

На вопрос, почему сразу не обратились в полицию, женщина не ответила. Лишь возмутилась, что о коте нет никакой информации.

Ранее в Барнауле заметили, как преданная собака ждет и ищет на улице хозяина, которого увезли на скорой.

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