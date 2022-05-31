Мужчина убил коллегу на пункте приема металлолома

В Екатеринбурге в убийстве обвиняют 46-летнего мужчину, работающего на пункте приема металлолома. Предположительно в одном из помещений он выпивал с коллегами, затем начался спор. Правда, пишет e1.ru , изначально он не перерос «во что-то серьезное».

Двое рабочих уснули. Однако третий остался бодрствовать. Он посчитал слова в свой адрес оскорбительными и расправился с оппонентом — мужчиной 1976 года рождения.

Злоумышленник нанес ему удар колюще-режущим предметом в область грудной клетки, пояснили в пресс-службе регионального МВД.

Мужчина скончался. На месте произошедшего полиция обнаружила обвиняемого и тело погибшего.

Позже выяснилось, что фигурант неоднократно судим — за грабеж и убийство. Также отмечается, что его задержали, и вину в содеянном он признал.

Ранее житель Алтая насмерть забил соседа костылем.