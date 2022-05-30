30 мая
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Происшествия

Воришек с чугунной ванной в руках поймали в Барнауле

В Барнауле растащили имущество из ветхого расселенного дома на ул. Короленко. Ничего ценного там уже не было, но на глаза двум местным жителям попалась чугунная ванна, которую они и прихватили с собой.

Резиновая уточка в ванной.
Резиновая уточка в ванной.
CC0

Сообщение о том, что в одну из квартир дома проникли посторонние, сначала поступило в полицию. Они передали данные экипажу Росгвардии, который патрулировал Центральный район.

Прибыв на место, росгвардейцы застали двух мужчин, которые пытались вынести ванну с территории домовладения.

Все происходило около 17:00.

«В ходе разбирательства выяснилось, что мужчины были осведомлены об отсутствии в доме жильцов, поэтому смело решились выломать замки входной двери, чтобы оказаться внутри. Не обнаружив в квартире ценных вещей, злоумышленники решили демонтировать и забрать чугунный „трофей“», — рассказали в управлении Росгвардии по Алтайскому краю.

На место вызвали следственно-оперативную группу и подозреваемых передали сотрудникам полиции.

А ранее в Барнауле молодой человек украл с предприятия по производству муки 142 мешка весом по 50 кг каждый.

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