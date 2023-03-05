Мужчина в алтайском крае потерял на фальшивых инвестициях более миллиона рублей

Рубцовчанин увидел в интернете рекламу заработка в инвестиционном проекте. Условия его устроили, и он перешел по ссылке.
По инструкции установив приложение, мужчина перевел разными суммами деньги на мошеннический банковский счет.
В итоге заработать не удалось: обманутый лишился всех средств.
Еще один 36-летний житель Егорьевского района потерял 1,3 млн рублей.
Неизвестный представился по телефону сотрудником полиции и сообщил, что мошенники пытаются оформить кредит на имя мужчины.
Следуя инструкции мошенника, потерпевший подал заявку через онлайн приложение банка на кредит и на следующий день через банкомат перевел 1,3 млн рублей по QR-коду.
Когда мужчина понял, что его обманули, обратился в полицию.
По этим случаям возбудили уголовные дела о мошенничестве.
Ранее в Алтайском крае появился новый способ мошенничества с помощью звонков.