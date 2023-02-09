Мужчина врывался в школы и пугал детей

Подросток помог задержать мужчину, который вламывался в школы и пугал детей и педагогов, сообщает Telegram -канал «Полиция Кузбасса».

Мужчина бродил по коридорам школ и заглядывал в классы, злоумышленник попал на записи камер видеонаблюдения.

А поймать его удалось благодаря бдительности 15-летнего школьника, указывает Газета.Ru. Мальчик ехал в автобусе, заметил похожего по описанию пассажира и позвонил в полицию.

Экипаж Росгвардии встретил мужчину на следующей остановке. Ведется разбирательство.

Ранее о риске «валяться на помойке и стрелять бухло» предупредил школьников депутат. Между тем напутствие рязанского депутата школьникам об их будущем «на помойке» рассмотрит комиссия по этике.