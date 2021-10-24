Детей заставляли часами кланяться иконам, били трубой от пылесоса и запрещали носить трусы. СК начал проверку

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию об издевательствах над детьми в Ставропольском крае, сообщает ведомство.

Ранее «КП-Ставрополь» сообщил, что в Кисловодске отчим долгое время избивал троих детей — заставлял часами учить псалмы и кланяться иконам, запрещал надевать нижнее белье без разрешения.

В случае провинности детей заставляли есть с тарелок, лежащих на полу, и просили разрешение, чтобы поесть, сходить в туалет или одеться. Также их били тем, что попадало под руку, например, трубой от пылесоса.

В СК организовали проверку после публикации информации в СМИ, ситуацию взял на контроль Бастрыкин.

«В СМИ появилась информация о том, что в Кисловодске отчим избивал несовершеннолетних пасынков и всячески издевался над ними. Следователи ходатайствовали о передаче материалов проверки, начатой по данному факту в МВД. Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК по Ставропольскому краю доложить об обстоятельствах произошедшего. В случае передачи материалов ход проверки будет поставлен на контроль в центральном аппарате СК», — говорится в сообщении.

Насилие над детьми. Открытые источники в Интернете ( СС0)

По данным «КП», настоящий отец детей (двоих из трех) неоднократно требовал возбудить дело по факту издевательств в новой семье бывшей супруги, даже приносил доказательства зафиксированных побоев, однако отказывали, ссылаясь на отсутствие экспертизы.

Как отмечает издание, новый супруг матери детей заставлял мальчиков просыпаться в 5:30 для утренней молитвы — их обязали каждое утро совершать не менее 100 поклонов перед иконой, а за весь день — около тысячи.

К отчиму дети обращались исключительно начиная с фразы: «Товарищ генерал, разрешите к вам обратиться?» Как рассказал биологический отец, больше всего его пугало то, что дети не могли надеть даже нижнее белье.

«Каждый раз, когда они помылись, им приходилось выходить из ванной голыми и ждать, пока отчим не разрешит одеться. Я спрашивал у детей, может, он их трогал. Они говорят, что не трогал. Но я боюсь, что они стесняются говорить», — рассказал отец.

Из-за жестокого обращения старший ребенок, 12-летний мальчик, сбежал — его нашли в 48 километрах от дома.

В октябре 2021 года родной отец умудрился забрать к себе детей — выиграл гражданский процесс по определению места жительства. Однако мать намерена обжаловать решение в областном суде.

Ранее сообщали про четверых детей в Алтайском крае, которых «держали в рабстве под опекой».