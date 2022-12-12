12 декабря
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Происшествия

На Алтае браконьер попался за незаконную охоту на редких птиц

В Алтайском крае у браконьера обнаружили и изъяли особей соколов-сапсанов, занесенных в Красную книгу России, сообщают в ФСБ по региону.

Уголовный кодекс РФ.
Уголовный кодекс РФ.
Архив «МВД МЕДИА»

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России во взаимодействии с представителями Росгвардии у местного жителя 1988 года рождения зафиксировали факт незаконной охоты и изъяли пять особей семейства краснокнижных соколиных.

Указанный вид занесен в Красные книги России, Казахстана и Алтайского края и относится к особо ценным диким видам.

Также он подпадает под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры и находится под угрозой исчезновения.

Возбуждено уголовное дело по статье 258.1 УК РФ («Незаконная охота»).

Ранее стало известно, что за незаконную охоту осудили группу сибирских браконьеров и конфисковали джип.

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