На Алтае Lexus с браконьерами улетел в кювет и сломал столб

Кроме мешков с мясом лося, в салоне иномарки лежало два карабина, патроны, радиостанции и дальномер.
«Сначала пояснять, где добыли лося мужчины не стали, однако позже показали, где застрелили сохатого. Мясо и оружие изъяты. До выяснения всех обстоятельств происшествия автомобиль помещен на спецстоянку», — рассказали в МУ МВД России «Бийское».
По факту незаконной охоты возбудили уголовное дело.
Фигурантам, жителям соседнего региона, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Ранее по подозрению в браконьерстве задержали четырех жителей Михайловского района.