31 мая
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Происшествия

На Алтае Lexus с браконьерами улетел в кювет и сломал столб

В Солтонском районе произошло ДТП — водитель Lexus LX450 не справился с управлением и угодил в кювет, повредив бетонный столб. Полицейские начали осматривать автомобиль и заметили там разделанную тушу.

На Алтае поймали браконьеров.
На Алтае поймали браконьеров.
МУ МВД России "Бийское"

Кроме мешков с мясом лося, в салоне иномарки лежало два карабина, патроны, радиостанции и дальномер.

«Сначала пояснять, где добыли лося мужчины не стали, однако позже показали, где застрелили сохатого. Мясо и оружие изъяты. До выяснения всех обстоятельств происшествия автомобиль помещен на спецстоянку», — рассказали в МУ МВД России «Бийское».

По факту незаконной охоты возбудили уголовное дело.

Фигурантам, жителям соседнего региона, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее по подозрению в браконьерстве задержали четырех жителей Михайловского района.

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