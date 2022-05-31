На Алтае Lexus с браконьерами улетел в кювет и сломал столб

В Солтонском районе произошло ДТП — водитель Lexus LX450 не справился с управлением и угодил в кювет, повредив бетонный столб. Полицейские начали осматривать автомобиль и заметили там разделанную тушу.

Кроме мешков с мясом лося, в салоне иномарки лежало два карабина, патроны, радиостанции и дальномер.

«Сначала пояснять, где добыли лося мужчины не стали, однако позже показали, где застрелили сохатого. Мясо и оружие изъяты. До выяснения всех обстоятельств происшествия автомобиль помещен на спецстоянку», — рассказали в МУ МВД России «Бийское».

По факту незаконной охоты возбудили уголовное дело.

Фигурантам, жителям соседнего региона, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее по подозрению в браконьерстве задержали четырех жителей Михайловского района.