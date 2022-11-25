25 ноября
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Происшествия

На Алтае местного жителя будут судить за незаконную перевозку людей на пароме

В Республике Алтай местного судоводителя ждет суд за незаконную перевозку людей и транспортных средств по реке Чумыш, сообщают в транспортной полиции.

Уголовное дело.
Уголовное дело.
открытые источники (CC0)

Как выяснилось, мужчина перевез за деньги не менее пяти пассажиров и не менее двух автомобилей.

«Паром был без спасательных и противопожарных средств. Во время рейса пассажиры находились в кабинах автомобилей и на палубе, таким образом, судоводитель подверг их опасности», — уточняют в ЛУ МВД.

Помимо этого, у мужчины не было документов с правом на самостоятельное управление водным транспортом.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Ранее стало известно, что на Алтае наказали судоводителя, который не соблюдал технику безопасности по Телецкому озеру.

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