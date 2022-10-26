26 октября
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Происшествия

На Алтае могут возбудить дело после гибели шахтера

Госинспекция Алтайского края и Республики Алтай закончила расследование гибели взрывника, произошедшее в августе на Корбалихинском руднике.

Шахта
Шахта
ССО

Как сообщили в пресс-службе Госинспекции, завершено расследование по факту гибели взрывника 5 августа 2022 года.

Кораблихинский рудник принадлежит компании «Сибирь-Полиметаллы».

По информации ведомства, подземную самоходную машину отбросило к борту выработки при произвольной посадке рудоспуска. Взрывник находился там и получил смертельные травмы.

Следователи квалифицировали это как несчастный случай на производстве.

Возбуждено уголовное дело. Материалы направили в прокуратуру района и следственные органы для проверки по статье о нарушении требований охраны труда. Однако может быть возбуждено еще одно уголовное дело.

Ранее стало известно, что под суд пойдет мужчина, по недосмотру которого женщина упала в шахту лифта.

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