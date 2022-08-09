9 августа
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Происшествия

На Алтае мужчина расчленил подругу жены, которая рассказала ему про измены супруги

Турочакский районный суд Республики Алтай вынес приговор местному жителю за умышленное убийство женщины.

Нож. Преступник.
Нож. Преступник.
CC0

Судом установлено, что мужчина в ночь с 14 на 15 февраля распивал спиртное с супругой. Она через некоторое время легла спать, а к хозяину дома присоединилась ее подруга.

Опьянев, знакомая начала рассказывать про измены супруги. Разгневавшись, он схватил кухонный нож и нанес три удара женщине в живот. Потерпевшая скончалась.

Утром мужчина, осознав содеянное, решил расчленить женщину и сжечь останки в бане. Последнее ему не удалось сделать, поэтому останки он бросил в погреб, пишут «Новости Горного Алтая».

О произошедшем узнали родственники и сообщили в правоохранительные органы.

Подсудимый вину в совершенном преступлении признал в полном объеме.

Его приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в Алтайском крае пьяный мужчина убил табуреткой жену.

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