На Алтае мужчина расчленил подругу жены, которая рассказала ему про измены супруги

Судом установлено, что мужчина в ночь с 14 на 15 февраля распивал спиртное с супругой. Она через некоторое время легла спать, а к хозяину дома присоединилась ее подруга.

Опьянев, знакомая начала рассказывать про измены супруги. Разгневавшись, он схватил кухонный нож и нанес три удара женщине в живот. Потерпевшая скончалась.

Утром мужчина, осознав содеянное, решил расчленить женщину и сжечь останки в бане. Последнее ему не удалось сделать, поэтому останки он бросил в погреб, пишут «Новости Горного Алтая».

О произошедшем узнали родственники и сообщили в правоохранительные органы.

Подсудимый вину в совершенном преступлении признал в полном объеме.

Его приговорили к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в Алтайском крае пьяный мужчина убил табуреткой жену.