На Алтае пропал 10-летний мальчик

Приметы пропавшего:
- Рост 145 сантиметров.
- Худощавое телосложение.
- Волосы темно-русые.
- Глаза серые.
Был одет:
- Куртка зеленая с желтыми вставками.
- Трико.
- Сланцы.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении мальчика, просят звонить по номеру 112 или 8 (800) 700 54 52 (звонок бесплатный).
Миша Велигуров.
vk.com/la_altay
«Лиза Алерт» объявила поиск, утром 4 ноября к нему подключились волонтеры. По данным странички «Лизы Алерт», мальчик пропал 3 ноября, к утру 4-го больницы уже обзвонили, мальчика в них не обнаружили.