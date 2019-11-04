Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
4 ноября 0°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

На Алтае пропал 10-летний мальчик

3 ноября ушел из дома в селе Боровиха Первомайского района 10-летний Миша Велигуров, сообщила общественная организация «Лиза Алерт» на своей страничке. Мальчик не вернулся — поисковики объявили сбор.

Поиски пропавших, МЧС.
Поиски пропавших, МЧС.
Архив ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Приметы пропавшего:

  • Рост 145 сантиметров.
  • Худощавое телосложение.
  • Волосы темно-русые.
  • Глаза серые.

Был одет:

  • Куртка зеленая с желтыми вставками.
  • Трико.
  • Сланцы.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении мальчика, просят звонить по номеру 112 или 8 (800) 700 54 52 (звонок бесплатный).

Миша Велигуров.
Миша Велигуров.
vk.com/la_altay

«Лиза Алерт» объявила поиск, утром 4 ноября к нему подключились волонтеры. По данным странички «Лизы Алерт», мальчик пропал 3 ноября, к утру 4-го больницы уже обзвонили, мальчика в них не обнаружили.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость