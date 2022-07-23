23 июля
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Происшествия

На Алтае пьяный хулиган поджег автомобиль и ударил полицейского

В Республике Алтай предъявили обвинение 20-летнему местному жителю, который поджег автомобиль и ударил участкового. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Алтай.

Бензин в канистре.
Бензин в канистре.
portofranko-vl.ru.

По версии правоохранительных органов, утром 16 июля пьяный житель села Чоя взял из дома канистру с ГСМ и пошёл по деревне. Позже он увидел чужой автомобиль, облил его бензином, поджег и ушел домой. Односельчане вовремя увидели факт поджога, потушили его и вызвали полицию. Как оказалось позднее, машина принадлежа работнику полиции.

После возвращения домой, хулиган устроил там дебош, и его жена вызвала полицейских. Приехавший на вызов участковый попытался задержать мужчину, но тот стал сопротивляться и ударил полицейского в лицо. Однако сотруднику правопорядка все же удалось задержать дебошира и доставить его в полицию.

Хулигану предъявлено обвинение ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений), ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Ранее в Республике Алтай задержали 31-летнюю жительницу Майминского района, которая подозревается в причинении сожителю телесных повреждений, повлекших его смерть.

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