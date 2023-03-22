22 марта
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Происшествия

На Алтае раненная в ДТП лошадь повредила ногу во время родов

Лошадь, которую в январе 2023 года спасали всем регионом, снова повредила ногу, рассказали «Вести Алтай».

Лошадь. Конь
Лошадь. Конь
СС0

Лошадь оказалась беременной. Срок рождения жеребенка ставили на конец апреля. Несколько дней назад лошадь упала, из-за чего у нее начались стремительные роды.

Жеребенка спасти не удалось. А во время падения животное снова повредило ногу, сустав на которой еще не успел полностью срастись.

Теперь волонтеры ищут переносной рентген. После заключения врача лошади назначат новую операцию.

Напомним, что животное сбили на трассе рядом с селом Краснощеково в январе 2023 года. Целую неделю лошадь пролежала с открытым переломом в поле неподалеку.

Полицейские не разрешали увозить ее с мороза, якобы она участница ДТП. Местный фермер подкармливал лошадь, пока глава сельской администрации не попросил забрать ее на передержку.

В результате пострадавшую увезли в барнаульскую ветклинику, а специалисты клиники заявляли, что спасти животное невозможно. Несмотря на такие прогнозы, лошадь жива.

Ранее кобылу-нелегала выявили бдительные специалисты закрытого российского города.

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