3 февраля
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Жизнь

Спасенную на Алтае лошадь следует усыпить, считают ветеринары

Барнаульский ветеринар Ольга Божко, которая специализируется на ортопедии коней, заявила, что спасти лошадь невозможно, сообщают «Вести Алтай».

Лошадь, зима
Лошадь, зима
СС0

Специалистка рассказала, что ей позвонила неравнодушная женщина, которая предлагала помощь. Однако Ольга Божко попыталась донести, что так как перелом пястной кости открытый, данной лошади помочь невозможно.

По словам ветеринара, те, кто пытается спасти лошадь, не понимают, с чем столкнулись. Коллеги из Москвы тоже убеждены, что спасти животное не удастся.

По словам врачей, животное не заслужило таких мучений. Сращение кости невозможно, а ампутация конечности приведет к тому, что здоровые ноги быстро выйдут из строя. Лошадь не сможет к этому адаптироваться.

Напомним, животное оставили в поле в Краснощековском районе после ДТП. У животного был открытый перелом, но ее неделю не могли забрать с поля из-за запрета полиции.

Однако один из фермеров добился разрешения администрации и приютил коня у себя. После этого животное забрали специалисты из Барнаула.

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