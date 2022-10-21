21 октября
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Происшествия

На бригаду скорой помощи напали в Бийске

В Бийске работникам скорой самим потребовалась медицинская помощь, сообщает «Бийский рабочий».

Скорая помощь.
Скорая помощь.
СС0

Вечером 14 октября бригада скорой помощи прибыла к мужчине.

Во время осмотра пострадавшего, из соседней комнаты вышел мужчина и начал оскорблять медработников.

«В качестве аргумента на просьбу работников удалиться, мужчина использовал нож. К сожалению, ранен фельдшер скорой помощи. Также была попытка ранить медсестру», — рассказывает главный врач скорой помощи Бийска, Алексей Карнаухов.

Пострадавший медработник доставлен в Центральную городскую больницу. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По словам главврача скорой помощи Бийска, сотрудники службы регулярно получают угрозы в свой адрес. С применением оружия медики сталкиваются крайне редко, но это всегда заканчивается печально.

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