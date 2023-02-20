Штраф в рассрочку: за езду в нетрезвом виде крупно оштрафовали водителя на Алтае

Водителя из Заринска оштрафовали на 200 тыс. рублей за повторное вождение в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов края.

В сентябре 2022 года водителя уже ловили за подобное нарушение. Его лишили прав и назначили штраф в размере 30 тыс. рублей. Следующие полтора года ему было запрещено управлять транспортными средствами.

Однако мужчина вновь сел за руль пьяным и был остановлен сотрудниками ОГИБДД.

Возбудили уголовное дело. Житель Заринска признал вину.

Суд назначил штраф в размере 200 тыс. рублей с лишением прав на вождение на два года.

Нарушителю предоставили возможность выплачивать штраф в рассрочку: по 20 тыс. рублей каждый месяц.

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